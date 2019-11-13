13.11.2019 | 13:40

С комплекса для содержания родительского стада «Авиаген», построенного в Пензенской области, в инкубаторий группы компаний «Дамате» поступила первая партия инкубационного яйца индейки объемом 33,8 тысячи штук.

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, начала поставки инкубационного яйца, произведенного на первом в стране комплексе для содержания родительского стада индейки «Авиаген» в Никольском районе Пензенской области.

Первая поставка объемом 33,8 тысячи инкубационных яиц индейки состоялась 11 ноября. Следующая запланирована на конец месяца. До конца 2019 года «Авиаген» поставит до 500 тысяч яиц. В 2020-м объем увеличат до 8,5 миллиона штук, что позволит закрыть потребности «Дамате» в инкубационном яйце индейки на 40%.

До настоящего времени группа компаний закупала яйцо у ведущих иностранных поставщиков. Теперь зависимость «Дамате» от импорта генетического материала снизится. Территориальная близость производственных мощностей «Авиагена» также гарантирует более высокие показатели за счет качества яйца, обеспеченного непродолжительным сроком хранения и меньшим количеством потерь при транспортировке на короткие дистанции.

«Авиаген» поставляет в «Дамате» инкубационные яйца кросса БИГ-6 - эталонной породы для производства индейки. Индюшата, выведенные из первой партии яиц «Авиаген», появятся в начале декабря 2019 года.

Инкубация - первый и один из самых важных этапов в вертикально интегрированной структуре «Дамате» по производству индейки. Она осуществляется в собственном инкубатории холдинга, расположенном в Нижнеломовском районе. Благодаря автоматизации производства риски, связанные с человеческим фактором, сведены к минимуму. После завершения реконструкции инкубатория в Колышлейском районе в 2020 году суммарная мощность инкубации «Дамате» вырастет до 25,4 млн яиц в год.

В 2017 году правительство Пензенской области, «Дамате» и «Авиаген» заключили трехстороннее соглашение о создании первого родительского стада индейки в Российской Федерации, предусматривающее возведение комплекса по выпуску инкубационных яиц индейки. Компании подписали соглашение, обязывающее «Авиаген» ввести завод в эксплуатацию до конца 2019 года, а также в течение девяти лет поставлять инкубационное яйцо группе компаний «Дамате».