27.10.2019 | 11:46

Кадастровые ошибки исправлять станет проще. Правительство страны внесло в Государственную Думу законопроект. Он позволит ликвидировать недочеты без обращения в суд. Сейчас люди вынуждены идти туда или в Росреестр, в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости.

«Законопроект предполагает несколько видов обращений: непосредственно в ГБУ «Кадастровая оценка», в МФЦ либо через интернет. Если будет установлено, что кадастровая стоимость была завышена и ее нужно будет исправить в меньшую сторону, то она будет применяться с момента того, как она была внесена в ЕГРН», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Пензенской области Оксана Романова.

ЕГРН - это Единый государственный реестр недвижимости. Если исправление будет в большую сторону, то новая стоимость станет учитываться со следующего года.

«Также законопроект предусматривает досудебное установление рыночной стоимости объектов недвижимости. То есть я как гражданин имею право обратиться в ГБУ «Кадастровая оценка» с заявлением об установлении рыночной стоимости объекта недвижимости», - разъяснила Оксана Романова.

Кроме того, закон предполагает массовое исправление недочетов, допущенных при установлении кадастровой стоимости объекта. Если гражданин подаст заявление и в процессе работы выявятся ошибки на соседних участках, то их исправят без обращений владельцев.

Согласно новому документу, будет изменен период кадастровой стоимости - 4 года, в больших городах органы власти смогут устанавливать свой - 2 или 3 года.