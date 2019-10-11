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Экономика | Крупные пензенские пивоваренные компании освободят от налога

11.10.2019|11:36
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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 11 октября, депутаты внесли изменения в региональное налоговое законодательство. Речь идет о снижении налога на имущество организаций для производителей пива.

«В настоящий момент в связи с трудностями в пивной отрасли компании снижают объемы производства и реализации продукции. Это напрямую отражается на объемах поступлений акцизов в региональный бюджет. Так, в 2016 году сумма акцизов на пиво составила 1 млрд 322,9 млн рублей, в 2017-м - 803,3 млн, в 2018-м - 428,1 млн, а по прогнозам на текущий год она составит 431 млн», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты приняли решение о предоставлении налоговых льгот производителям пива и напитков на его основе (а также пивного сусла) с проектной мощностью свыше 10 млн декалитров в год с тем условием, чтобы они не снижали объемы отгрузки подакцизной продукции.

Для них с 1 января 2020 года ставка налога на имущество организаций, которая сейчас равняется 2,2%, составит 0%. Льгота будет действовать один год.

Как сообщил министр экономики Сергей Капралов, предоставление таких налоговых льгот повлечет выпадение доходов из бюджета региона. По прогнозам, в 2019 году сумма составит 8 млн рублей. Однако, с другой стороны, финансовая поддержка позволит стабилизировать сокращение поступлений акцизов в областную казну.

Одного из депутатов заинтересовало, чем вызвано снижение объема поступления акцизов. Как пояснил Сергей Капралов, одна из трех крупных пивоваренных компаний, для которых планируется обнулить налоговую ставку, перераспределила свои мощности между Пензой, Москвой и Томском, где уже имеет преференции.

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.

Губернатор указал, что два крупных алкозавода - Кузнецкий и Нижнеломовский - были лишены лицензий и приостановили работу.

«Сейчас все жестко: малейшее нарушение - и производство останавливают. Такие ситуации складывались и в других регионах. Но сейчас лицензии оформлены, сегодня они (производители. - Прим. ред.) их получают, и заводы приступают к работе. А это - акцизы в бюджет. Поэтому мы выходим с предложением о налоговом послаблении, и я надеюсь, что это даст положительный результат», - отметил Иван Белозерцев.

Завершая разговор, он напомнил, что в Пензенской области проходит месячник по борьбе с контрафактным алкоголем, и попросил депутатов поработать в этом направлении вместе с главами муниципалитетов и полицией.

В итоге за принятие закона высказались 24 депутата, против - 2. Решение было принято большинством голосов.

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Гость|11.10.2019 12:11|

penzainform.ru писал(a):

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.
А может пензенцы стали вести здоровый образ жизни Или поступления в бюджет важнеен?

Гость|11.10.2019 12:14|

penzainform.ru писал(a):

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.
"лидерами по числу новых выявленных случаев алкоголизма в 2018 году стал Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте — Ненецкий автономный округ, где на каждых 500 взрослых пришелся один человек, которому впервые поставили диагноз «синдром зависимости от алкоголя». На третьем месте — Пензенская область, где на учет встали 1470 новых пациентов (18 человек из каждых 10 тыс. взрослых жителей региона)."

"Где и как в России умирают от пьянства"

...............

Гость|11.10.2019 12:18|

А пиво Самко подешевеет? Рублей за 30 можно было бы брать, но никак не от 60-ти. Им льготы по налогам, а они цены каждый год повышают

Гость|11.10.2019 12:18|

penzainform.ru писал(a):

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.
Вывод, отмените пропаганду здорового образа жизни)))

Гость|11.10.2019 12:18|

Если б было море пивааааа!

Я б дельфином стал красивыыыым!

Если б быыыыыло море водкиии!

Стал бы я подводной лодкооой!

Гость|11.10.2019 12:19|

penzainform.ru писал(a):

В итоге за принятие закона высказались 24 депутата, против - 2. Решение было принято большинством голосов.
А кто голосов против, можно фамилии?

35 - (24+2) = 9, а эти чо? Корью заболели?

Гость|11.10.2019 12:19|

В Терновке целый завод Очаково от налогов освободят? на что же будут кормиться местные чиновники?

Гость|11.10.2019 12:20|

Гость писал(a):

В Терновке целый завод Очаково от налогов освободят? на что же будут кормиться местные чиновники?
Лапу сосать

Гость|11.10.2019 12:21|

penzainform.ru писал(a):

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет
Деньги важнее, пейте граждане больше. Наконец-то открыто, без лицемерия о ЗОЖ и здоровой нации.

Гость|11.10.2019 12:23|

penzainform.ru писал(a):

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.
Двойные стандарты... Вот и с движением на дорогах также. Борются за безопасность, повышают штрафы, а сами молятся, не дай Бог станут ездить по правилам.... Откуда же деньги в бюджет набирать..

Гость|11.10.2019 12:26|

Что важнее - здоровый образ жизни или бабло в бюджет?

Гость|11.10.2019 12:32|

К счастью отучился пить это пойло. Пью чаек зелёный - ляпота!

Гость|11.10.2019 12:32|

Гость писал(a):

Что важнее - здоровый образ жизни или бабло в бюджет?
Кншн, 2 вариант. А людишки - так. Расходный материал.

Гость|11.10.2019 12:42|

А малому бизнесу в 2020 году повышают налоги.

Гость|11.10.2019 12:42|

Пусть переходят с производства пива на квас ,и др. не алкогольные напитки.Самко конечно хорошего качества,но цены для нашего региона завышены.

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Имя: Гость
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