11.10.2019 | 11:36

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 11 октября, депутаты внесли изменения в региональное налоговое законодательство. Речь идет о снижении налога на имущество организаций для производителей пива.

«В настоящий момент в связи с трудностями в пивной отрасли компании снижают объемы производства и реализации продукции. Это напрямую отражается на объемах поступлений акцизов в региональный бюджет. Так, в 2016 году сумма акцизов на пиво составила 1 млрд 322,9 млн рублей, в 2017-м - 803,3 млн, в 2018-м - 428,1 млн, а по прогнозам на текущий год она составит 431 млн», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты приняли решение о предоставлении налоговых льгот производителям пива и напитков на его основе (а также пивного сусла) с проектной мощностью свыше 10 млн декалитров в год с тем условием, чтобы они не снижали объемы отгрузки подакцизной продукции.

Для них с 1 января 2020 года ставка налога на имущество организаций, которая сейчас равняется 2,2%, составит 0%. Льгота будет действовать один год.

Как сообщил министр экономики Сергей Капралов, предоставление таких налоговых льгот повлечет выпадение доходов из бюджета региона. По прогнозам, в 2019 году сумма составит 8 млн рублей. Однако, с другой стороны, финансовая поддержка позволит стабилизировать сокращение поступлений акцизов в областную казну.

Одного из депутатов заинтересовало, чем вызвано снижение объема поступления акцизов. Как пояснил Сергей Капралов, одна из трех крупных пивоваренных компаний, для которых планируется обнулить налоговую ставку, перераспределила свои мощности между Пензой, Москвой и Томском, где уже имеет преференции.

Точку над i поставил губернатор Иван Белозерцев: в России, в том числе в Пензенской области, отмечается тенденция падения потребления пива, следовательно, идет недопоступление доходов в бюджет.

Губернатор указал, что два крупных алкозавода - Кузнецкий и Нижнеломовский - были лишены лицензий и приостановили работу.

«Сейчас все жестко: малейшее нарушение - и производство останавливают. Такие ситуации складывались и в других регионах. Но сейчас лицензии оформлены, сегодня они (производители. - Прим. ред.) их получают, и заводы приступают к работе. А это - акцизы в бюджет. Поэтому мы выходим с предложением о налоговом послаблении, и я надеюсь, что это даст положительный результат», - отметил Иван Белозерцев.

Завершая разговор, он напомнил, что в Пензенской области проходит месячник по борьбе с контрафактным алкоголем, и попросил депутатов поработать в этом направлении вместе с главами муниципалитетов и полицией.

В итоге за принятие закона высказались 24 депутата, против - 2. Решение было принято большинством голосов.