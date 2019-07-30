Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|30 июл 2019|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Дождь |
  72.00  |  $  63.54
 

Экономика | В II квартале «Дамате» нарастила производство индейки на 25%

30.07.2019|13:56
Печать

Во втором квартале 2019 года ГК «Дамате» увеличила производство индейки по отношению к первому кварталу на 25% - до 33,6 тысячи тонн.

Это результат планомерной работы по расширению мощностей до 155 тысяч тонн к 2020 году. Проект включает в себя строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, запуск завода по переработке ее мяса, увеличение мощностей элеватора, комбикормового завода, инкубации, а также ввод в оборот новых земель и закупку сельскохозяйственной техники.

Так, в конце 2018 года ввели в эксплуатацию 2 площадки подращивания и 2 - откорма в Вадинском и Спасском районах, в начале 2019 года - еще 5. В результате количество посадочных мест для содержания птицы увеличилось более чем на 1,5 млн, и сейчас годовой оборот на площадках подращивания составляет 3,2 млн голов.

Проект крупнейшего производителя индейки в России по расширению мощностей вышел на финишную прямую.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!