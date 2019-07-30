30.07.2019 | 13:56

Во втором квартале 2019 года ГК «Дамате» увеличила производство индейки по отношению к первому кварталу на 25% - до 33,6 тысячи тонн.

Это результат планомерной работы по расширению мощностей до 155 тысяч тонн к 2020 году. Проект включает в себя строительство дополнительных площадок подращивания и откорма индейки, запуск завода по переработке ее мяса, увеличение мощностей элеватора, комбикормового завода, инкубации, а также ввод в оборот новых земель и закупку сельскохозяйственной техники.

Так, в конце 2018 года ввели в эксплуатацию 2 площадки подращивания и 2 - откорма в Вадинском и Спасском районах, в начале 2019 года - еще 5. В результате количество посадочных мест для содержания птицы увеличилось более чем на 1,5 млн, и сейчас годовой оборот на площадках подращивания составляет 3,2 млн голов.

Проект крупнейшего производителя индейки в России по расширению мощностей вышел на финишную прямую.