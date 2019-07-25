25.07.2019 | 17:32

В Пензенской области на территории более 68 000 гектаров погиб урожай. Это произошло из-за неблагоприятных погодных условий. Такие данные на заседании регионального правительства озвучил министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

Ущерб, причиненный засухой, оценивается в 500 000 000 рублей. Эти средства производителям должны возместить из резервного фонда Российской Федерации.

«В целом мы ожидаем, что полученной продукции будет достаточно для обеспечения наших внутренних потребностей и мы сохраним экспортный потенциал. По зерну мы ожидаем, что получим где-то 1 750 000 тонн», - сообщил Андрей Бурлаков.

На данный момент в Пензенской области убрано уже 10% зерновых и зерно-бобовых культур. Средняя урожайность составляет 25 центнеров с гектара - ниже, чем в прошлом году, но существенно выше, чем по Приволжскому федеральному округу, где этот показатель равен 16,4 центнера с гектара. Виновата тоже засуха.

«Наши сельхозпроизводители при поддержке правительства области сделали в этом году все необходимое, чтобы получить достойный урожай. В текущем году посевная площадь у нас увеличилась на 37 000 гектаров - мы в десятке лучших регионов по увеличению посевной площади», - добавил Андрей Бурлаков.

Также в рамках заседания кабинета министров обсудили инвестиционную деятельность в Пензенской области, меры государственной поддержки граждан, пострадавших от действий застройщиков, и ряд других важных вопросов.