21-летний житель Пензы стал жертвой шантажа после общения с женщиной в интернете.

Они познакомились в Сети и стали переписываться. В чате молодой человек и его подруга обменивались интимными видеосообщениями.

Через некоторое время дама потребовала у пензенца 50 000 рублей, в противном случае она распространит пикантные кадры в интернете. Испугавшись, молодой человек перечислил деньги.

Однако подруга по переписке не успокоилась на этом и потребовала еще 50 000 рублей. Тогда пензенец отправился в полицию.

По факту вымогательства возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД РФ.