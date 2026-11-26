49-летняя жительница Пензы отдала больше миллиона рублей «гадалке» из Курска, пообещавшей провести ритуалы для решения жизненных проблем.

Горожанка нашла 42-летнюю аферистку в соцсети. В профиле говорилось о «магических способностях» и предлагались оккультные услуги.

В июне 2025 года пензячка обратилась за помощью. Курянка пообещала ей снять порчу, поставить защиту от болезней, избавить любимого человека от алкогольной зависимости и разыскать пропавшего брата.

За свои труды она потребовала плату. Введенная в заблуждение женщина переводила деньги с июня по ноябрь 2025-го и в итоге отдала лжегадалке больше 1 млн рублей.

Когда обман раскрылся, началось следствие. Курянка полностью признала вину и частично возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в областной прокуратуре.