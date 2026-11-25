В Сердобске 19-летнюю девушку признали виновной в присвоении денег организации, в которой она работала.

Сердобчанка занимала должность директора офиса обслуживания и продаж компании сотовой связи. С апреля по май 2026 года девушка похитила вверенные ей 32 000 рублей.

Деньги были получены от клиентов за услуги связи, аксессуары и другие товары, которые продавались в салоне.

Сердобчанка признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб.

Девушке назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщили в прокуратуре Пензенской области.