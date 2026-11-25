45-летняя жительница Пензы обратилась в полицию с заявлением о грабеже. Ночью она услышала шум в коридоре квартиры, вышла на звуки и застала неизвестного мужчину со своими вещами в руках.

Незнакомец забрал ее сумку и скрылся за порогом.

Полицейские нашли и задержали злоумышленника. Подозреваемым оказался 46-летний житель Краснодарского края. Он не стал отрицать своей вины.

По словам мужчины, он гулял ночью по Пензе и принял решение избавиться от финансовые проблем, совершив преступление.

В квартиру жертвы гость областного центра проник через незапертую входную дверь. Впоследствии он избавился от похищенной сумки, оставив себе только деньги.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.