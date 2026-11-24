80-летней жительнице Кузнецка вернули деньги, которые она потеряла из-за мошенников.

Преступление в отношении пенсионерки было совершено в апреле этого года. Введенная в заблуждение, женщина перевела аферистам 25 000 рублей.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, было установлено, что средства поступили на счет 16-летнего жителя Новгородской области, который предоставил мошенникам свою карту.

В итоге с родителей юноши в солидарном порядке взыскали всю сумму, переведенную кузнечанкой.

«В рамках принудительного исполнения судебного решения денежные средства возвращены пенсионерке», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.