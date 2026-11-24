В Кузнецке осудили местную жительницу, которая, будучи пьяной, расплачивалась в магазинах картой своей подруги.

«Иногда преступление начинается не с плана, а с импульса - с мысли: «Да ладно, никто не заметит». Именно так и случилось в Кузнецке: обычное поручение закончилось для женщины уголовным делом, а для ее знакомой - потерей и денег, и доверия», - начали рассказ в районном суде.

Подруги договорились, что одна по просьбе другой совершит разовую покупку в магазине. Однако, выполнив поручение и передав приобретенный товар, исполнительница «забыла» вернуть карту.

Зная, что при оплате недорогих вещей пин-код не нужен, злоумышленница стала ходить по торговым точкам города и покупать что-то для себя. В общем она потратила 8 286 рублей 13 копеек.

Обнаружив пропажу, владелица карты обратилась к правоохранителям. В отношении кузнечанки возбудили уголовное дело. Она признала вину и раскаялась в содеянном.

Женщине назначили наказание в виде 2 лет колонии общего режима, заключили в суде.