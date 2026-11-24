В Пензе задержали 18-летнюю девушку, которая разместила в мессенджере символику экстремистской организации, рассказали в региональном СУ СКР.

В январе 2026-го пензячка опубликовала изображение в закрытом групповом чате. На заднем плане была запечатлена символика движения «Арестантское уголовное единство» (признано в России экстремистским в 2020 году и запрещено).

Пензячка призналась, что скачала фотографию в интернете, но не смогла пояснить, зачем разместила ее в чате.

«Летом в 2025 году девушка уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние», - сообщили в региональном УМВД РФ.

Правоохранители предупредили ее, что за повторное размещение подобных изображений грозит уже уголовная ответственность. Сама девушка заявила, что забыла об этом.