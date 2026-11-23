18-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Его задержали на железнодорожном перегоне Арбеково - Пяша во время проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Парень исполнял функцию закладчика, уточнили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте. Во время личного досмотра у него нашли и изъяли сверток с темной массой.

Еще 13 пакетов обнаружили в доме подозреваемого и после проверки хранившихся в его телефоне координат. Все найденное изъяли, экспертиза установила: расфасован гашиш общей массой 7 г.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Фигуранту избрана мера пресечения - заключение под стражу», - добавили в пресс-службе линейного отдела.