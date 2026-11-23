В Спутнике 26-летний мужчина нашел банковскую карту и отправился тратить чужие деньги. Этот поступок привел его на скамью подсудимых.

Преступление было совершено в конце августа. Мужчина заметил карту АО «Яндекс Банк» в подъезде дома на улице Изумрудной и взял себе.

Затем он отправился по магазинам, где расплачивался, прикладывая карту к терминалам. Таким образом вор купил разные товары на сумму более 5 000 рублей.

В суде он признал вину и раскаялся в содеянном. Злоумышленника приговорили к штрафу в размере 50 000 рублей.

Ущерб владельцу карты мужчина уже возместил, сообщили в Пензенском районном суде.