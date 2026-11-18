20-летнюю жительницу Кузнецка признали виновной в неуплате средств на содержание малолетнего сына.

Молодая женщина, лишенная родительских прав, задолжала ребенку 213 018 рублей 23 копейки.

Сначала ее привлекли к административной ответственности, но должных выводов она для себя не сделала: не трудоустроилась и продолжила уклоняться от уплаты алиментов, сообщили в Кузнецком районном суде.

После возбуждения уголовного дела нерадивая мать признала вину и раскаялась.

Суд приговорил ее к 5 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.