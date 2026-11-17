41-летнего жителя города Белинского осудили за нападение на полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

Вечером 16 августа этого года пьяного мужчину доставили в отдел для составления административных материалов за побои и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Не желая отправляться в спецприемник для задержанных, он стал кричать и вести себя агрессивно, а когда дознаватель попросил прекратить, ударил его рукой по телу.

«Противоправные действия мужчины были пресечены правоохранителями», - уточнили в областном управлении СКР.

В отношении горожанина возбудили уже уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.