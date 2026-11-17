31-летней пензячке предъявлено обвинение в убийстве 34-летнего мужа. О преступлении в дежурную часть сообщили врачи скорой помощи.

Как установило следствие, 5 ноября этого года в квартире дома на улице Теплова (Железнодорожный район) супруги устроили вечернее застолье.

На фоне опьянения разгорелась ссора. Жена упрекнула мужа в слишком частых и обильных возлияниях, а потом, разозлившись, как минимум дважды ударила его ножом в грудь.

«Она обратилась к соседке и рассказала ей обо всем произошедшем, после чего последняя вызвала бригаду скорой помощи», - рассказали в региональном УМВД.

От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Горожанку по ходатайству следователя взяли под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», - сообщили в СУ СКР по области.