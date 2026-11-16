В Каменском районе вор нашел тайник под ковром

Криминал

В Каменском районе вор нашел тайник под ковром
Печать
Max

31-летний житель Каменского района украл у своей 75-летней бабушки 8 000 рублей, которые она хранила под ковром.

Обнаружив пропажу денег, пожилая сельчанка обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. При допросе он дал признательные показания», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

По словам подозреваемого, он пришел в дом к бабушке, поел и начал искать деньги. «Искал свои - нашел ее, я не знал, что это ее», - пояснил мужчина. Пока пенсионерка была в ванной, он забрал 8 000 рублей и ушел в магазин, чтобы потратить деньги на продукты и алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кража полиция деньги
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!