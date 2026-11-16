В Каменском районе вор нашел тайник под ковром

31-летний житель Каменского района украл у своей 75-летней бабушки 8 000 рублей, которые она хранила под ковром.

Обнаружив пропажу денег, пожилая сельчанка обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. При допросе он дал признательные показания», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.

По словам подозреваемого, он пришел в дом к бабушке, поел и начал искать деньги. «Искал свои - нашел ее, я не знал, что это ее», - пояснил мужчина. Пока пенсионерка была в ванной, он забрал 8 000 рублей и ушел в магазин, чтобы потратить деньги на продукты и алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 5 лет лишения свободы.