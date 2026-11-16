Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

Криминал

Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе
Печать
Max

В Пензе полицейские задержали 21-летнего студента из Камеруна, занимавшегося распространением наркотиков. На подозреваемого вышли по оперативной информации.

Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

При обыске в квартире, которую снимал молодой человек, обнаружили 33 гриппер-пакета с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой свыше 40 г.

Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

Нашлись также электронные весы, применявшиеся при расфасовке.

Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

По словам студента, предложение стать курьером он получил, когда искал подработку. Переданные кураторами координаты тайников хранились в гаджетах, изъятых во время обыска.

Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

Прежде чем молодого человека задержали, он успел оборудовать несколько закладок в Пензе, уточнили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
умвд полиция наркотик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!