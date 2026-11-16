Студент из Камеруна распространял наркотики в Пензе

В Пензе полицейские задержали 21-летнего студента из Камеруна, занимавшегося распространением наркотиков. На подозреваемого вышли по оперативной информации.

При обыске в квартире, которую снимал молодой человек, обнаружили 33 гриппер-пакета с белым кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это N-метилэфедрон общей массой свыше 40 г.

Нашлись также электронные весы, применявшиеся при расфасовке.

По словам студента, предложение стать курьером он получил, когда искал подработку. Переданные кураторами координаты тайников хранились в гаджетах, изъятых во время обыска.

Прежде чем молодого человека задержали, он успел оборудовать несколько закладок в Пензе, уточнили в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Санкция статьи предполагает до 20 лет лишения свободы.