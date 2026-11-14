Пензячка ударила полицейского потолочным светильником

В Пензе 35-летняя женщина обвиняется в применении насилия к полицейскому. Преступление было совершено 18 октября в заведении в Ленинском районе.

Полицейские прибыли по вызову, поступившему от его работников. Те пожаловались на компанию, которая вела себя агрессивно и нарушала порядок.

В числе хулиганов была пензячка. Ей не понравилось, что правоохранитель попытался утихомирить ее знакомого, женщина взяла в руку подвесной потолочный светильник и ударила им по затылку полицейского.

Пензячку обвинили в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», - сообщили в региональном СУ СКР.