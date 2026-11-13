В Пензенской области изъяли около 6 тонн нелегального алкоголя

Криминал

В Пензенской области изъяли около 6 тонн нелегального алкоголя
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В ноябре в Пензенской области прошли профилактические мероприятия по пресечению незаконного оборота продукции. Об итогах рейдов рассказали в региональном УМВД РФ.

Всего правоохранители изъяли около 6 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции, более 19 000 пачек контрафактных сигарет.

«Сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий в торговых точках из нелегального оборота изъято около 2 500 литров контрафактной пивной и слабоалкогольной продукции», - сообщили в ведомстве.

Во время проверок выявили 55 торговых точек, где нарушались правила производства и реализации алкоголя и табака.

Всю изъятую продукцию отправили на экспертизу, по ее результатам примут решение в соответствии с законодательством РФ.

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