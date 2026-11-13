Пожилой лопатинец лишился пенсии после запроса в банк

34-летнего жителя села Лопатино признали виновным в краже с банковского счета его 71-летнего приятеля.

Мужчины познакомились на работе, вместе ходили на рыбалку, калымили.

В октябре 2025 года старший из приятелей решил узнать баланс принадлежащего ему счета и попросил помощи у младшего, поскольку тот был больше подкован в области современных технологий. Молодой приятель установил на своем телефоне банковское приложение и, использовав полученные от пенсионера данные, привязал карту к собственному номеру.

Так у него появился доступ ко всем операциям со счетами пожилого приятеля. За 7 месяцев сельчанин похитил у него 65 175 рублей. Суммы мужчина переводил своим родственникам, банковскими картами которых распоряжался лично.

Лопатинец признал вину. Он знал, что приятель получает на карту пенсию, и решил воспользоваться его деньгами, думая, что владелец не заметит их исчезновения. Мужчина полностью возместил причиненный ущерб.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно.

«Судебная коллегия по уголовным делам посчитала назначенное наказание законным, дополнительно конфисковав мобильный телефон осужденного как средство совершения преступления», - сообщили в Пензенском областном суде.