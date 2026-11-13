22-летнего пензенца обвинили в обмане пенсионерки

Криминал

22-летнего пензенца обвинили в обмане пенсионерки
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22-летнего жителя Пензенской области, ранее не судимого, обвинили в мошенничестве в крупном размере. Молодой человек был курьером у аферистов.

Уголовное дело в отношении нанимателей пензенца выделили в отдельное производство. Установлено, что злоумышленники позвонили пожилой жительнице областного центра и убедили ее передать деньги в «Центробанк» для «проверки их подлинности».

Пензячка в целях конспирации должна была расстаться с суммой, сообщив кодовое слово прибывшему к ней на встречу «сотруднику инкассации».

Таким сотрудником и являлся молодой пензенец. Он приехал к торговому центру на улице 8 Марта и забрал у женщины 785 000 рублей.

Но мошенники на этом не успокоились. Они продолжили звонить пенсионерке, и под их влиянием та сделала несколько переводов на счет курьера.

Общая сумма причиненного ущерба составила 865 000 рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, полностью возместил причиненный ущерб», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в Ленинский районный суд Пензы.

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