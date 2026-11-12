Зареченца отправили в колонию за пристрастие к пьяной езде

В Заречном 28-летний неоднократно судимый мужчина остался без автомобиля и свободы из-за пьяной езды.

Будучи лишенным прав, в августе 2026 года он снова сел пьяным за руль Jac. На одной из улиц водителя остановили сотрудники ГАИ.

Инспекторы предложили ему пройти освидетельствование, в том числе медицинское, но автомобилист отказался.

Тогда машину изъяли, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Вину он признал.

Суд приговорил зареченца к 3 годам 1 месяцу колонии общего режима с лишением прав на 2 с половиной года.

«Также суд конфисковал автомобиль в доход государства», - уточнили в областной прокуратуре.