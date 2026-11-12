Колышлейский подросток воровал вейпы, чтобы завести друзей

Криминал

Колышлейский подросток воровал вейпы, чтобы завести друзей
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17-летний житель Колышлейского района несколько дней воровал вейпы из торгового павильона, чтобы раздавать знакомым. Полицейские задержали его по горячим следам.

Всего у владельца торговой точки пропало электронных сигарет на сумму более 60 000 рублей.

Юноша признал вину и раскаялся в содеянном. На допросе он пояснил, что проникал в павильон по ночам, разбивая стекла кирпичом, а вейпы дарил знакомым, чтобы подружиться.

«Часть похищенного имущества сотрудниками полиции была изъята. Фигурант подозревается в совершении не менее 3 эпизодов преступной деятельности», - сообщили в УМВД России по Пензенской области

Возбуждены уголовные дела. Юноше грозит до 5 лет лишения свободы.

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