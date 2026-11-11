Пензенца наказали за обналичивание денег с чужой карты

В Пензе осудили 26-летнего местного жителя, признанного виновным в неправомерном обороте средств платежей.

В сентябре 2025 года молодой человек получил от горожанина банковскую карту с дистанционным обслуживанием.

За денежное вознаграждение пензенец согласился провести через нее несколько переводов и обналичить средства - в общей сложности 115,5 тыс. рублей.

«За каждую операцию по снятию он оставлял себе по 2 тыс. рублей, а остальное передавал неустановленному лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство», - пояснили в региональной прокуратуре.

Когда данные факты обнаружились, в отношении пензенца завели дело. Он признал вину.

Суд назначил молодому человеку наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. 115,5 тыс. рублей взыскали в доход государства.