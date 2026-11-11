Кузнецкого подростка обвиняют в оправдании терроризма

17-летнего жителя Кузнецка, являющегося сторонником радикальной идеологии ислама, обвиняют в оправдании терроризма.

Установлено, что в мае этого года подросток разместил на основной странице своего профиля в видеохостинге ролик с участником международной террористической организации, в котором оправдывались его идеи и взгляды.

Контент был выявлен во время мониторинга.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по данному факту. Несовершеннолетнему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - пояснили в областном УФСБ РФ.