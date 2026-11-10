Зареченец, катавшийся пьяным по городу, потерял мотоцикл

Криминал

Зареченец, катавшийся пьяным по городу, потерял мотоцикл
Печать
Max

40-летнего жителя Заречного отправили в колонию общего режима за пьяное вождение.

Ранее горожанина уже судили за такое же нарушение ПДД, привлекали к административной ответственности. Его лишили водительских прав.

Однако 18 июля 2026 года зареченец снова выпил и сел за руль мотоцикла. Сотрудники ГАИ остановили мужчину на проспекте Мира. Он отказался проходить освидетельствование, в том числе медицинское.

Горожанина отстранили от управления транспортом, мотоцикл изъяли.

На суде он признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Он остался без водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Мотоцикл конфисковали в доход государства, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алкоголь водитель суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!