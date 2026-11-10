Зареченец, катавшийся пьяным по городу, потерял мотоцикл

40-летнего жителя Заречного отправили в колонию общего режима за пьяное вождение.

Ранее горожанина уже судили за такое же нарушение ПДД, привлекали к административной ответственности. Его лишили водительских прав.

Однако 18 июля 2026 года зареченец снова выпил и сел за руль мотоцикла. Сотрудники ГАИ остановили мужчину на проспекте Мира. Он отказался проходить освидетельствование, в том числе медицинское.

Горожанина отстранили от управления транспортом, мотоцикл изъяли.

На суде он признал свою вину. Мужчине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Он остался без водительских прав на 2 года и 6 месяцев.

Мотоцикл конфисковали в доход государства, сообщили в прокуратуре Пензенской области.