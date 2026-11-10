Пензенец под видом полицейского похитил человека и вымогал деньги

Вступил в силу приговор 36-летнему пензенцу, совершившему похищение человека под видом полицейского. Ранее он уже был судим.

18 мая 2024 года горожанин и его знакомый (уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство) ехали на автомобиле Audi A6 по улице Рабочей в областном центре и заметили мужчину. Приятели решили похитить его, чтобы забрать деньги.

Сообщники вышли из машины, представились полицейскими, продемонстрировали 27-летнему горожанину работающий электрошокер и под предлогом доставки в отдел полиции заставили мужчину сесть в автомобиль.

Некоторое время жертву возили по городу, а потом доставили в гаражный кооператив. Там злоумышленники угрожали мужчине уголовной ответственностью за якобы незаконный оборот наркотиков, а также пугали тем, что распространят информацию, порочащую его честь и достоинство, сообщили в областной прокуратуре.

Так злоумышленники заставили похищенного отдать им 48 000 рублей и мобильный телефон. Подсудимый, воспользовавшись смартфоном и предоставленным доступом в банковское приложение, перевел со счета жертвы 2 500 рублей.

Пензенец не признал свою вину в похищении и вымогательстве, но не отрицал, что обманул, представившись полицейским. По его словам, похищенный мужчина якобы сам отдал деньги, испугавшись уголовной ответственности.

«Потерпевший суду пояснил, что никогда не употреблял наркотики, не знал, как проходит процедура задержания и поверил в действительность происходящего. Его отпустили только после написания расписки о добровольной передаче денег. Причиненный ущерб был полностью возмещен», - рассказали в Пензенском областном суде.

Злоумышленника признали виновным в похищении человека, вымогательстве и краже. В действиях пензенца увидели опасный рецидив преступлений, ему назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Автомобиль Audi A6 конфисковали в доход государства.

Осужденный и защитник обжаловали решение. Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила приговор без изменения.