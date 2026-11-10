Осудили кузнечанина, предавшего доверие своей девушки

20-летнего кузнечанина признали виновным в мошенничестве в крупном размере. Молодой человек обманул свою девушку.

Он пожаловался подруге на серьезные финансовые трудности и попросил помочь в их решении. Для этого девушка должна была передать ему золотые украшения.

Кузнечанка поверила и выполнила просьбу. Молодой человек отнес ювелирные изделия в ломбард и получил деньги. Он обещал подруге, что после, когда материальные проблемы будут позади, выкупит украшения и вернет ей.

Однако на самом деле кузнечанин не собирался этого делать. Деньги он потратил на себя, а девушка узнала, что ее доверием воспользовались в корыстных целях.

Сумма ущерба составила 388 476 рублей.

Молодого человека приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Пока решение не вступило в законную силу, сообщили в Кузнецком районном суде.

Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей о возмещении ущерба.