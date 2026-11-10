Молодой водитель стал пешеходом из-за пристрастия к спиртному

Криминал

Молодой водитель стал пешеходом из-за пристрастия к спиртному
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27-летний житель Каменского района, уже привлекавшийся и к административной, и к уголовной ответственности за пьяное вождение, вновь сел за руль нетрезвым.

Это случилось в августе 2026 года. На трассе Пенза - Тамбов в Пензенском районе мужчину на ВАЗ-2112 остановили инспекторы ДПС.

Они заметили, что водитель пьян, и предложили ему пройти освидетельствование, которое в итоге подтвердило их подозрения.

В отношении автомобилиста возбудили новое уголовное дело. Он признал вину. Суд приговорил мужчину к 3 месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением водительских прав на 3 года.

ВАЗ-2112 конфисковали, уточнили в областной прокуратуре.

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