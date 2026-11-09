Пензенца, купившего чужие карты, обязали выплатить более 2 млн

В Пензе осудили 24-летнего местного жителя, который купил банковские карты для осуществления неправомерных операций.

В период с 1 сентября по 21 октября 2025 года мужчина за 5 000 рублей приобрел у знакомого несколько карт, оформленных на другого человека.

Впоследствии на них поступил 1 777 091 рубль, которые пензенец обналичил.

Когда преступление вскрылось, в отношении горожанина возбудили уголовное дело. Он признал вину.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 397 000 рублей и конфисковал в доход государства всю вышеназванную сумму незаконно полученных средств, сообщили в областной прокуратуре.