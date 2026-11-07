Кузнечанка от полиции узнала о существовании нахлебницы

22-летняя жительница Кузнецка заметила, что с ее банковского счета исчезла крупная сумма, и обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что к преступлению причастна 21-летняя приятельница пострадавшей, и задержали ее. На допросе девушка во всем призналась.

Выяснилось, что подруги вместе снимали квартиру. Злоумышленница попросила соседку дать взаймы некоторую сумму. Та, не ожидая подвоха, доверила приятельнице карту и сообщила ПИН-код.

Девушка воспользовалась ситуацией и в течение года жила за чужой счет. Всего она потратила 180 000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.