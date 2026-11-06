В Малой Сердобе женщина на скутере предъявила фальшивые права

В Малой Сердобе наказали 49-летнюю местную жительницу, которая предъявила инспектору ДПС поддельные права.

В апреле прошлого года женщина связалась в мессенджере с неизвестным и за 45 000 рублей заказала на свое имя фальшивое водительское удостоверение категорий В, В1, М, которое позднее получила.

В августе 2026-го сельчанка ехала на скутере по Малой Сердобе, когда ее остановил сотрудник ГАИ. Она показала фальшивку.

«Поскольку удостоверение имело признаки подделки и в информационной базе числились за другим человеком, сотрудники полиции изъяли его у подсудимой», - рассказали в областной прокуратуре.

Женщина призналась, что купила права, лишь бы не проходить обучение и не сдавать экзамены.

Суд назначил ей наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.