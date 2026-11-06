20-летнего пензенца накажут за комментарий в мессенджере

20-летнего жителя Пензы, настроенного против России и проведения специальной военной операции, обвиняют в оправдании терроризма.

По данным следствия, в феврале 2024 года молодой человек, на тот момент еще не достигший совершеннолетия, разместил в чате одного из мессенджеров комментарий, в котором оправдывалась деятельность проукраинской террористической организации.

Подросток призывал стать ее участником, пояснили в областном СУ СКР.

Сообщение было обнаружено правоохранителями во время мониторинга. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - отметили в региональном УФСБ РФ.