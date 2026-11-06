20-летнего пензенца накажут за комментарий в мессенджере

Криминал

20-летнего пензенца накажут за комментарий в мессенджере
Печать
Max

20-летнего жителя Пензы, настроенного против России и проведения специальной военной операции, обвиняют в оправдании терроризма.

По данным следствия, в феврале 2024 года молодой человек, на тот момент еще не достигший совершеннолетия, разместил в чате одного из мессенджеров комментарий, в котором оправдывалась деятельность проукраинской террористической организации.

Подросток призывал стать ее участником, пояснили в областном СУ СКР.

Сообщение было обнаружено правоохранителями во время мониторинга. В отношении юноши возбудили уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования», - отметили в региональном УФСБ РФ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
терроризм мессенджер фсб
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!