51-летний житель Тамалы забил жену до смерти

Криминал

51-летний житель Тамалы забил жену до смерти
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В Тамале осудили 51-летнего местного жителя, который до смерти избил 47-летнюю жену.

В октябре 2025 года супруги поссорились в своем доме. Во время конфликта мужчина не менее 5 раз ударил женщину в живот.

Он бил ее тупым твердым предметом, который не удалось установить, уточнили в Тамалинском районном суде.

От полученных травм через некоторое время пострадавшая скончалась в больнице.

Тамалинца обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью жены, повлекшем по неосторожности смерть, однако в содеянном он так и не признался.

Тем не менее суд назначил сельчанину наказание в виде 7 лет колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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