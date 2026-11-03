Краснодарец обокрал магазины в Пензе на 140 тысяч рублей

Криминал

Краснодарец обокрал магазины в Пензе на 140 тысяч рублей
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Гость из Краснодара обокрал несколько пензенских магазинов электронной техники. О хищениях товаров в полицию заявили сотрудники торговых точек.

Сумма причиненного ущерба составила около 140 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 43-летнего злоумышленника. Тот признался, что приехал в Пензу с криминальными планами, рассчитывая на сложности в розыске.

Украденную технику он продал неизвестным на рынке, потом уехал в другой регион. Там гастролера задержали оперативники.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». - уточнили в региональном УМВД.

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