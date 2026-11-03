Городищенцу придется ответить за аферу с соцконтрактом

Криминал

Городищенцу придется ответить за аферу с соцконтрактом
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В Городищенском районе 47-летнего местного жителя будут судить за мошенничество при получении социальных выплат.

По данным следствия, мужчина решил оформить соцконтракт, хотя права на него не имел. Он предоставил в орган местного самоуправления заявление и документы, занизив доходы членов своей семьи.

«При этом доход менее минимальной величины прожиточного минимума на душу населения является одним из главных оснований для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта», - отметили в областной прокуратуре.

В итоге в феврале 2026 года мужчина незаконно получил 350 000 рублей.

Когда афера раскрылась, в отношении него возбудили уголовное дело. Материалы уже направлены на рассмотрение в суд.

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