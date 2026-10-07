Пензенец за деньги помогал дезертирам попасть в стационар

В Пензенской области 40-летнего местного жителя будут судить за мошенничество.

Благодаря связям среди медицинских работников, мужчина за деньги регулярно оформлял на лечение в стационар военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части.

Для этого пациентам изготавливали поддельные документы о наличии у них каких-либо заболеваний.

Когда мошенничество обнаружилось, в отношении жителя региона возбудили уголовное дело.

Материалы по нему уже переданы на рассмотрение в суд, сообщили в областном управлении ФСБ России.