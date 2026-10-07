Несовершеннолетнюю кузнечанку подозревают в банковских махинациях

Несовершеннолетняя жительница Кузнецка захотела заработать и стала помогать мошенникам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей») и установили причастность юной кузнечанки.

Девушка призналась, что общалась с незнакомцем в мессенджере и тот предложил ей заработать. Кузнечанка должна была принимать на свой банковский счет переводы от неизвестных и отправлять деньги дальше, на другие счета.

Всего юная дропперша получила на карту 60 500 рублей. Большую часть денег она перечислила туда, куда ей указали. За «подработку» девушке выплатили 1 000 рублей.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.