Кузнечанин отправился в колонию после покупки наркотика

Криминал

Кузнечанин отправился в колонию после покупки наркотика
Печать
Max

37-летний кузнечанин получил реальный срок за приобретение и хранение наркотика в крупном размере без цели сбыта.

Прежде у мужчины уже были проблемы с законом. У него имелось 2 судимости за тяжкие преступления, уточнили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

В мае этого года он договорился в мессенджере о покупке запрещенного вещества. После перевода оплаты кузнечанин получил координаты закладки.

Найденный в тайнике сверток с наркотическим средством массой не менее 1,89 г покупатель унес к себе домой.

С учетом опасного рецидива преступления суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Подписку о невыезде и надлежащем поведении отменили и взяли под стражу прямо в зале суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк наркотики суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!