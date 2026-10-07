Кузнечанин отправился в колонию после покупки наркотика

37-летний кузнечанин получил реальный срок за приобретение и хранение наркотика в крупном размере без цели сбыта.

Прежде у мужчины уже были проблемы с законом. У него имелось 2 судимости за тяжкие преступления, уточнили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

В мае этого года он договорился в мессенджере о покупке запрещенного вещества. После перевода оплаты кузнечанин получил координаты закладки.

Найденный в тайнике сверток с наркотическим средством массой не менее 1,89 г покупатель унес к себе домой.

С учетом опасного рецидива преступления суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Подписку о невыезде и надлежащем поведении отменили и взяли под стражу прямо в зале суда.