Сердобчанин нашел повод для неуплаты алиментов

21.04.2025 | 12:56

43-летний житель Сердобского района предстал перед судом за неуплату алиментов. Мужчина задолжал детям более 780 000 рублей.

Отец должен был направлять на содержание двоих сыновей 2014 и 2018 года рождения треть от всех видов заработка.

«Об алиментных платежах он знал, но после развода с супругой посчитал, что его родительские обязанности закончились», - сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.

Мужчину привлекли к административной ответственности, назначив 20 часов обязательных работ. Но это наказание, а также предупреждение об уголовной ответственности, если сердобчанин будет упорствовать в отказе содержать своих детей, никакого действия не возымели.

В итоге нерадивому отцу назначили 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в доход государства.

Как отметили в суде, уголовное наказание не избавит мужчину от уплаты долга по алиментам.

Пока приговор не вступил в законную силу.