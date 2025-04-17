Кузнечанка не смогла откупиться от судебных приставов

17.04.2025 | 18:13

48-летнюю жительницу Кузнецка осудили за попытку подкупить начальника отделения судебных приставов по городу Кузнецку и Кузнецкому району.

Женщина надеялась таким образом добиться снятия запрета на регистрационные действия с принадлежащими ей земельным участком и жилым домом (его наложили в рамках исполнительного производства).

Утром 10 января кузнечанка попыталась вручить начальнику отделения 20 000 рублей. Однако та от взятки отказалась.

«Противоправные действия женщины были пресечены правоохранителями. Вину в совершении коррупционного преступления она признала», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кузнечанке назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.