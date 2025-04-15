С пензенцев взыщут более 109 млн за обналичивание денег

15.04.2025 | 17:08

В Пензе осудили четверых местных жителей, незаконно обналичивших крупные суммы денег.

В преступной схеме участвовали двое мужчин и две женщины в возрасте от 39 до 55 лет. С января 2013 года по декабрь 2017-го они, не имея лицензии, помогали организациям обналичивать деньги через «технические» фирмы и ИП.

В общей сложности пензенцы провели операции более чем на 2,5 миллиарда рублей, а их доход превысил 109 миллионов.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному подсудимому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 1 миллиона рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Других участников лишили свободы условно, назначив испытательные сроки от 2 до 3 лет и штрафы в размере от 200 000 до 800 000 рублей.

Кроме того, с осужденных взыщут более 109 миллионов рублей, которые те заработали преступным путем.