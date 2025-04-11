В Пензе осудили адвоката, который хотел обмануть заключенного

11.04.2025 | 19:45

В Пензе вынесли приговор 33-летнему жителю Засечного, который, работая адвокатом, решился на мошенничество в особо крупном размере.

В период с апреля по ноябрь 2024 года к мужчине за юридической помощью обратился заключенный, отбывающий срок за особо тяжкое преступление. Адвокат убедил его, что за 1,5 млн рублей можно добиться смягчения наказания.

Для решения вопроса деньги якобы следовало передать должностным лицам суда и прокуратуры.

«Фактически злоумышленник намерений передавать денежные средства кому-либо не имел», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

20 ноября, сразу после получения первой части суммы (500 000 рублей), мужчину задержали. Он признал вину.

«В ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях на земельный участок адвоката был наложен арест», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

За покушение на мошенничество суд приговорил злоумышленника к 2 с половиной годам исправительной колонии общего режима.