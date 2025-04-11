Сетевое издание|18+|Суббота|12 апр 2025|00:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе осудили адвоката, который хотел обмануть заключенного

Печать
Telegram

В Пензе вынесли приговор 33-летнему жителю Засечного, который, работая адвокатом, решился на мошенничество в особо крупном размере.

В период с апреля по ноябрь 2024 года к мужчине за юридической помощью обратился заключенный, отбывающий срок за особо тяжкое преступление. Адвокат убедил его, что за 1,5 млн рублей можно добиться смягчения наказания.

Для решения вопроса деньги якобы следовало передать должностным лицам суда и прокуратуры.

«Фактически злоумышленник намерений передавать денежные средства кому-либо не имел», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

20 ноября, сразу после получения первой части суммы (500 000 рублей), мужчину задержали. Он признал вину.

«В ходе расследования уголовного дела в обеспечительных целях на земельный участок адвоката был наложен арест», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

За покушение на мошенничество суд приговорил злоумышленника к 2 с половиной годам исправительной колонии общего режима.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте