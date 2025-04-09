Поиск металлолома довел сельчанина до статьи Уголовного кодекса

09.04.2025 | 08:29

33-летний житель Земетчинского района может лишиться свободы. Ему инкриминируется незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

Сотрудники полиции задержали сельчанина за продажу незарегистрированного охотничьего ружья и 18 патронов. Оружие изъяли. Экспертиза показала: оно исправно и пригодно для стрельбы.

Мужчина признался, что обнаружил ружье и патроны в заброшенном доме, где искал металлолом. Он принес опасную находку домой, зарядил и спрятал в гараж.

Через год к нему обратился 52-летний покупатель, и он продал оружие и боеприпасы за 25 000 рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.