В Кузнецке сотрудница центра соцзащиты оказалась преступницей

03.04.2025 | 14:06

В Кузнецке перед судом предстала бывшая сотрудница городского комплексного центра социального обслуживания населения. Она признана виновной в растрате и мошенничестве.

Женщина возглавляла отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов. Установлено, что в январе 2024 года родственник одного из ее подопечных вручил ей 10 тыс. рублей для приобретения пенсионеру санитарных приспособлений. Однако завотделением растратила эти деньги.

В феврале того же года тот же мужчина попросил заведующую отделением зарегистрировать пожилого родственника по месту его пребывания в центре. В ответ он услышал, что это стоит 10 тыс. рублей, хотя на самом деле услуга оказывалась бесплатно. В итоге горожанин в два платежа передал требуемую сумму.

Кузнечанка признала вину и возместила мужчине ущерб.

«Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.