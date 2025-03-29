17-летний пензенец вовлек в торговлю наркотиками младшего друга

29.03.2025 | 13:14

17-летний житель Пензы, соблазнившийся быстрым, но незаконным заработком, в итоге оказался на скамье подсудимых.

В начале октября 2024 года подросток узнал через интернет, где в Пензенском районе хранится закладка с наркотиком массой не менее 4,91 г. Он забрал содержимое и оборудовал новый тайник - в Первомайском районе Пензы.

Через несколько дней еще одну партию запрещенного вещества массой более 95,65 г юноша привез из Пензенского района на съемную квартиру. Расфасовав наркотик на более мелкие партии, он сделал закладки в Октябрьском районе областного центра.

Информацию о тайниках юный наркодилер передал своему приятелю, не достигшему 16-летия (возраста привлечения к уголовной ответственности по общему правилу), и тот забрал вещества для сбыта.

Однако надежды на обогащение не оправдались: 24 октября обоих задержала полиция и поставила на профилактический учет в ПДН. Старшего соучастника заключили под домашний арест, завели уголовное дело и предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.