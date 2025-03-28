Пензенец издевательствами довел женщину до психического расстройства

28.03.2025 | 15:40

В Пензе предстал перед судом горожанин, который покушался на жизнь гражданской супруги. Преступление было совершено год назад - 24 марта 2024 года.

33-летний нетрезвый мужчина поссорился с сожительницей, выгнал ее из квартиры на лестничную площадку и стал избивать. В ход пошли не только кулаки и ноги, но и древесно-стружечные плиты, подвернувшиеся ему под руку. Всего он нанес более 40 ударов.

Затем пензенец затолкнул женщину обратно в квартиру, схватил металлический рожок для обуви и дважды ударил ее по голове. На этом издевательства не кончились: он повалил сожительницу на пол и триммером для волос обрил наголо.

Финалом стала попытка задушить жертву руками. Жизнь пензячке спасли сотрудники полиции и медики скорой помощи, прибывшие по вызову. Из-за истязаний женщина получила не только физические травмы, но и психическое расстройство.

В судебном разбирательстве пензенец признал вину лишь частично. В итоге ему назначено наказание - 6 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.