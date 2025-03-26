Сетевое издание|18+|Среда|26 мар 2025|12:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе молодому человеку грозит срок из-за подарка

Печать
Telegram

В Пензе 18-летний земетчинец решился на кражу, чтобы сделать подарок другу на день рождения. Для приятеля он вынес из магазина в Ленинском районе наушники и беспроводной маршрутизатор, а сам получил проблемы с законом.

В Пензе молодому человеку грозит срок из-за подарка

О преступлении в полицию сообщил работник торговой точки. Подозреваемого нашли, он признался, что спрятал технику с прилавка в сумку и вышел через кассу, не заплатив.

Все это молодой человек сделал, чтобы порадовать именинника. Добычу он привез домой и собирался хранить до момента вручения.

В Пензе молодому человеку грозит срок из-за подарка

Возбуждено уголовное дело.

В Пензе молодому человеку грозит срок из-за подарка

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте