В Пензе молодому человеку грозит срок из-за подарка

26.03.2025 | 11:33

В Пензе 18-летний земетчинец решился на кражу, чтобы сделать подарок другу на день рождения. Для приятеля он вынес из магазина в Ленинском районе наушники и беспроводной маршрутизатор, а сам получил проблемы с законом.

О преступлении в полицию сообщил работник торговой точки. Подозреваемого нашли, он признался, что спрятал технику с прилавка в сумку и вышел через кассу, не заплатив.

Все это молодой человек сделал, чтобы порадовать именинника. Добычу он привез домой и собирался хранить до момента вручения.

Возбуждено уголовное дело.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщила дознаватель отдела дознания отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе Екатерина Кузнецова.